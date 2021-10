Abel crítica Gobierno no ha hecho ni un peatonal

Barahona:- El proyecto presidencial de Abel Martínez recibió un respaldo contundente de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia Barahona, encabezado por el senador José del Castillo Saviñón y decenas de miembros del Comité Central, presidentes de distritos municipales, alcaldes y regidores, que se suman a trabajar junto a Martínez, en el proceso de fortalecimiento y renovación de cara al 2024

Los encuentros realizados en Vicente Noble, Jaquimeyes, Cabral y en la ciudad de Barahona, estuvieron cargados de emotividad con una dirigencia que abarrotó cada uno de los escenarios, en los cuales se manifestaba la fortaleza del apoyo a Abel Martínez desde la Perla del Sur.

Al hablar ante los asistentes, José del Castillo, senador de Barahona, miembro del Comité Político y reconocido como el mayor líder político de la región Enriquillo, aseguró que Abel Martínez no solo será el próximo candidato del PLD, sino que será, sin dudas, el próximo presidente del país.

“Hoy se marca el antes y el después. Hoy el PLD real y efectivamente arranca en la región Enriquillo, un proceso de reconquista del poder. La mecha de inicio a este proceso ha sido la visita de Abel Martínez a esta provincia, por eso mi respaldo al compañero Abel es total y aquí está el bastión de Barahona, por eso digo que si Barahona y la región Enriquillo se ha comprometido con las aspiraciones de Abel, así que mándate a hacer el traje que tú serás el próximo presidente de la República para beneficio de este pueblo que hoy ve amenazada todas las conquistas que hizo el PLD en educación, en agricultura, en seguridad, con el 911, con las Visita Sorpresas, en Salud, que hoy todo eso se ha convertido en un desastre”, expresó Del Castillo.

El senador de Barahona dijo además que “vamos a rescatar este país a partir del 2024 devolviéndole el crecimiento y el desarrollo económico a toda la República Dominicana. Estamos cansados de que nos hablen mentiras, queremos realizaciones. El Gobierno dijo que iba a invertir en Barahona seis mil millones de pesos, sin embargo, en el presupuesto del año entrante, lo que ha recibido Barahona es una disminución del 50% en el presupuesto de inversión porque esa es la norma: un gobierno improvisado, lleno de mentiras que va a retrotraer a este país por lo menos a una década en término de su desarrollo”.

José del Castillo destacó que las aspiraciones de Martínez se han convertido en una candidatura que se ha ido regando en todo el territorio “y esta es una provincia abelista porque ya aquí el abelismo se ha diseminado como la verdolaga. Antes de que diéramos el paso, ya sentíamos la presión de los compañeros que aspiraban a Abel, así que vamos a trabajar para crecer, primero en la consolidación de nuestro partido, en la unidad monolítica y respetemos a los que en este momento disienten de nosotros, porque mañana estarán sentados junto a Abel”

Abel Martínez en cada encuentro manifestó el privilegio de estar cerca de la militancia de la región, en donde se percibía la fuerza y la energía

para decirle al PRM que se van porque lo están haciendo mal.

“Contar con el apoyo de un senador que pelea por su provincia, como lo es José del Castillo, me distingue y me honra, porque es un político que defiende su región en cualquier escenario. No es fortuito que la dirigencia de esta provincia esté apoyando este proyecto, es que queremos que en República Dominicana renazca la esperanza, una esperanza que este Gobierno está destruyendo”, señaló Abel.

El aspirante presidencial reiteró que el país atraviesa una de las crisis económicas más difícil de la historia, en donde sumado a las malas ejecutorios en diversas áreas neurálgicas, “el actual Gobierno de la improvisación ataca al pobre, al de clase media, al de clase alta, porque no saben gobernar, por eso vemos que unos 182 mil empleos no han podido ser recuperados, por la ineficacia de este Gobierno, que no tiene pantalones para enfrentar los verdaderos males que afectan al país y no hay quien acuda en auxilio de los más desposeídos. Esta gestión tiene más de un año y ni un puente peatonal han podido hacer”.

Martínez expresó que “los dominicanos merecen respeto, vivir con dignidad, merecen seguridad, los jóvenes necesitan oportunidades, los agricultores necesitan apoyo, por eso el trabajo que tenemos por delante es grande, el país necesita que nos integremos. Yo sé que a ustedes no les gusta perder, y a mi tampoco. Pero con el trabajo constante, permanente y con la bendición de Dios, ganaremos. Prepárense a ganar compañeras y compañeros”.

En los encuentros, acompañaron a Abel Martínez, los miembros del Comité Político Rafael Hidalgo, Rubén Darío Cruz y Gustavo Sánchez, así como una amplia representación de miembros del Comité Central y diputados, que se unieron a la dirigencia de la región Enriquillo, entre los que se destacan, Eddy Matos, presidente provincial, Carlos Florián, presidente municipal de Barahona, Santo Céspedes, presidente municipal de Vicente Noble, entre una gran cantidad de miembros del PLD que representan el 90% de la dirigencia de la provincia Barahona.