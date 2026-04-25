Santo Domingo.-Durante la 34 Asamblea Ordinaria CODUE 2026, el liderazgo evangélico del país social y moral del país y pidió a las autoridades del Gobierno, las, iglesias y la sociedad civil que se unan a trabajar por una “cultura de paz”.



El encuentro de líderes evangélicos fue encabezado por los pastores Feliciano Laucen Custodio, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE); Guarionex Corona, director ejecutivo; Nelson Arias, secretario ejecutivo; Teodoro Díaz, tesorero; y Pedro José Agüero, enlace de Educación.



El pastor Feliciano Lacen Custodio, dijo que es imprescindible la unidad, la concertación nacional y la acción conjunta frente a la preocupante inestabilidad social que vive el país, marcada por hechos de violencia que provocan luto y dolor en las familias.



“El país necesita hoy más que nunca unidad, diálogo y compromiso”, dijo el religioso, durante la actividad celebrada en la sede principal de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), en la capital.



“ No podemos permanecer indiferentes ante el dolor de tantas familias afectadas por la violencia. Es momento de concertar esfuerzos y asumir responsabilidades compartidas”, expresó.

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Asimismo, señaló que la organización, que según datos extraoficiales agrupa 9,000 iglesias evangélicas continúa promoviendo la aprobación de una ley de asociación religiosa, el desarrollo de alianzas internacionales, la formación de nuevos liderazgos y la ejecución de proyectos estratégicos como la futura Casa Nacional de CODUE.

Exhortó a la comunidad de fe a mantenerse unida, proactiva y comprometida con la transformación de la nación y la defensa de los valores cristianos.



Demandó fortalecer la unidad dentro de la comunidad evangélica , consolidando el trabajo articulado de sus afiliados y su rol representativo, consultivo y formativo en la sociedad.

Además, mantener su presencia en las esferas del Estado.