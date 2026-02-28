Abel Martínez llama a la unidad del PLD en multitudinario acto en Hato del Yaque

Santiago, RD.– El aspirante presidencial Abel Martínez encabezó un multitudinario encuentro en Hato del Yaque, donde hizo un llamado a la unidad y a la movilización social, al asegurar que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es la única organización con capacidad para devolverle el rumbo y la estabilidad a la República Dominicana.

Durante el acto, marcado por el entusiasmo de dirigentes y militantes, Martínez afirmó que su proyecto presidencial representa un compromiso firme con los sectores productivos y las bases populares que, según expresó, demandan una transformación real del país.

“Unidad, acuerdo y consenso”

El dirigente político sostuvo que en el partido de la estrella amarilla deben prevalecer la unidad, el acuerdo y la sensatez.

“El porvenir espera del PLD, y sobre todo de quienes aspiramos a dirigir el país, que nos pongamos de acuerdo para sacar al PRM y a su mal gobierno del poder, para que la gente pueda vivir con dignidad”, manifestó.

Martínez aseguró además que asumirá la candidatura presidencial de su organización, reiterando que el PLD tiene la responsabilidad de encabezar un proceso de cambio en el escenario político nacional.

Juramentación de exmiembros de la Fuerza del Pueblo

El encuentro sirvió también como escenario para la juramentación de un grupo de exintegrantes de la Fuerza del Pueblo, quienes retornaron a las filas del PLD para integrarse al proyecto presidencial de Martínez.

El dirigente los recibió con un mensaje de apertura, señalando que el PLD es la casa de quienes desean trabajar por el bienestar nacional.

Presencia dirigencial

La actividad contó con la participación de miembros del Comité Central y dirigentes municipales y provinciales, entre ellos:

Willy Mata, presidente del Ayuntamiento de Hato del Yaque.

Sergio Beato, presidente de Dignidad Jurídica y vicepresidente del PLD en Santiago.

Bray Vargas y Mayobanex Martínez, diputados por la provincia Santiago.

Héctor Concepción (Father) y Ambioris González, regidores del Ayuntamiento de Santiago.

Michael García, secretario general del PLD en Hato del Yaque.

Pablo Grullón, Aníbal Abreu, Adalgisa Torres González y Eduardo Rodríguez, entre otros dirigentes y representantes de la sociedad civil.

El acto concluyó con un llamado a fortalecer la estructura partidaria y consolidar el proyecto político de cara a los próximos procesos electorales.