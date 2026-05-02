MOPC restablece tránsito en carretera Juan Pablo II tras deslizamientos

Santo Domingo.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que fue restablecido el tránsito en el tramo Majagual de la carretera Juan Pablo II, en la entrada al Parque Nacional Los Haitises, luego de los deslizamientos de tierra y rocas provocados por las lluvias de los últimos días.

En una operación ágil y oportuna, brigadas del MOPC intervinieron la zona utilizando equipos pesados y dos retromartillos, logrando la demolición controlada de las rocas y el despeje de la vía en el menor tiempo posible.

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La institución agradeció el apoyo de la DIGESETT y la COMIPOL, que se encargaron de canalizar el tránsito durante la intervención para garantizar la seguridad de los conductores.

Actualmente, la zona permanece debidamente señalizada, mientras las autoridades exhortan a los ciudadanos a conducir con precaución.