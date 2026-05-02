La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el próximo 29 de mayo la lectura del fallo sobre el recurso interpuesto por Wander Antonio Tavares Peña y Gabriel Nicolás Martínez Rivera, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Javier Santiago Polanco, durante un asalto a una estación gasolinera de la avenida San Martín, esquina Pepillo Salcedo, ensanche La Fe, donde se desempeñaba como gerente.

Durante la audiencia, los condenados intentaron desvincularse del crimen y rechazaron las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.

Uno de los imputados sostuvo ante los jueces que no conocía a la víctima ni a uno de los involucrados en el proceso y aseguró que fue detenido mientras trabajaba realizando servicios de transporte mediante la plataforma InDrive.

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“A mí me agarraron en mi vehículo trabajando, haciendo un InDrive a una policía del Palacio. Si yo ando huyendo, yo voy a estar metido con una policía del Palacio”, expresó ante el tribunal.

Los imputados apelan la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que los declaró culpables de ultimar a Francisco Javier Santiago Polanco, administrador de una estación Shell ubicada en la avenida San Martín.

De acuerdo con el expediente acusatorio, el hecho ocurrió el 27 de octubre de 2022, cuando ambos llegaron en una motocicleta simulando que abastecerían combustible en la estación.

La acusación establece que Gabriel Nicolás Martínez Rivera realizó el primer disparo contra la víctima y que Wander Antonio Tavares Peña le disparó en varias ocasiones más antes de despojarlo de su arma de fuego, la cual portaba de manera legal.

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que el crimen fue captado por cámaras de seguridad de la estación de combustible y de negocios cercanos, mientras que el rastreo realizado a través del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 permitió identificar el recorrido de los atacantes y posteriormente ubicarlos mediante allanamientos.

La autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó que Francisco Javier Santiago Polanco murió de manera instantánea a causa de múltiples heridas de bala.

Al concluir la audiencia, el presidente de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Pedro Sánchez, informó que la lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 29 de mayo de 2026, a las 11:00 de la mañana.