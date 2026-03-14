Abinader entrega 8,000 becas del programa Generación STEAM para fortalecer la formación de jóvenes dominicanos

Santo Domingo.– En el marco del Día Internacional de las Matemáticas, el Luis Abinader entregó este sábado 8,000 becas del programa Generación STEAM, una iniciativa impulsada por el Ministerio de la Juventud, orientada a fortalecer la formación de jóvenes dominicanos en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, disciplinas cada vez más demandadas en el mercado laboral y fundamentales para la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad de la República Dominicana.

Durante el acto de entrega celebrado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el presidente Abinader afirmó que el talento de la juventud dominicana será determinante para impulsar el desarrollo del país en la nueva economía basada en el conocimiento, destacando que esta iniciativa busca fortalecer la formación de jóvenes dominicanos en áreas estratégicas para el futuro del país.

“Hoy entregamos estas becas del programa Generación STEAM, una iniciativa que busca fortalecer la formación de jóvenes dominicanos en áreas estratégicas para el futuro del país”, expresó.

El mandatario sostuvo que el desarrollo de una nación depende, en gran medida, del desarrollo de su capital humano, al señalar que en el siglo XXI las economías compiten principalmente por el conocimiento, la innovación y el talento.

El jefe de Estado explicó que el mundo atraviesa una transformación acelerada impulsada por la inteligencia artificial, la digitalización y el análisis de datos, por lo que los países deben decidir entre quedarse rezagados o prepararse para el futuro.

En ese sentido, señaló que el Gobierno ha impulsado una agenda nacional para fortalecer el ecosistema tecnológico y digital, mediante el desarrollo de infraestructura digital, alianzas estratégicas con empresas tecnológicas internacionales y la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Asimismo, resaltó que la tecnología por sí sola no transforma una nación, sino el talento de su gente, razón por la cual la juventud ocupa un lugar central en las políticas públicas del país.

El presidente Abinader indicó que la convocatoria del programa Generación STEAM recibió más de 15,000 postulaciones de jóvenes dominicanos interesados en formarse en áreas vinculadas a la tecnología y la innovación.

Los beneficiarios tendrán acceso a 135 programas formativos especializados, entre ellos posgrados, diplomados, especializaciones y cursos en programación, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y transformación digital, desarrollados en colaboración con instituciones académicas y centros de formación nacionales e internacionales.

El mandatario también destacó que el 62 % de los beneficiarios son mujeres, lo que evidencia un cambio significativo en la participación femenina en áreas tecnológicas y científicas.

Durante su intervención, Abinader motivó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades de formación disponibles en la actualidad, destacando que nunca antes el conocimiento había estado tan accesible para las nuevas generaciones.

“Ustedes representan una generación que tiene frente a sí oportunidades que ninguna otra generación había tenido antes”, expresó.

El presidente concluyó asegurando que cada beca otorgada representa una inversión en el futuro del país y reiteró que el Gobierno continuará impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la educación, la innovación y la formación tecnológica.

“Hoy la juventud está en el centro de las políticas públicas del país. La República Dominicana no solo quiere participar en la revolución tecnológica, quiere liderarla con el talento de su juventud”. Esta primera etapa beneficia a jóvenes de las regiones Sur y Este, así como de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En un segundo acto serán entregadas las becas correspondientes a las 14 provincias de la región del Cibao, como parte del alcance nacional de esta iniciativa.

La entrega de estas becas forma parte de los esfuerzos del Ministerio de la Juventud para ampliar el acceso de los jóvenes a programas de postgrado y educación continua, en áreas que hoy representan oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo para el país.

La República Dominicana vive un momento clave para orientar el talento joven hacia áreas tecnológicas y científicas

De su lado, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó que la República Dominicana vive un momento clave para orientar el talento joven hacia áreas tecnológicas y científicas, en respuesta a los cambios acelerados del mercado laboral y a la creciente demanda de profesionales en disciplinas como programación, ciencia de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.

El funcionario explicó que actualmente cerca del 48 % de la matrícula universitaria se concentra en cinco carreras tradicionales, mientras que más del 50 % de las empresas reconoce tener dificultades para encontrar talento con las competencias que requiere la economía actual.

En ese contexto, afirmó que iniciativas como Generación STEAM buscan cerrar esa brecha mediante oportunidades de formación en áreas estratégicas, permitiendo que jóvenes de todo el país accedan a programas educativos especializados.

Asimismo, resaltó que el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader ha sido llevar oportunidades directamente a la juventud dominicana, reconociendo que el talento está presente en cada rincón del territorio nacional.

Valdez también destacó que esta convocatoria logró movilizar más de 630 millones de pesos en oportunidades educativas y recibió más de 15,500 postulaciones, destacando además que el 62 % de los beneficiarios de las becas son mujeres jóvenes.

Exhortó a los becarios a aprovechar esta oportunidad de formación, al señalar que el futuro tecnológico de la República Dominicana dependerá del talento y la preparación de las nuevas generaciones.

Los levantamientos realizados por el Ministerio de la Juventud durante las jornadas Juventud con B de Barrio, espacios creados para escuchar directamente a los jóvenes en sus comunidades y conocer de primera mano sus aspiraciones y necesidades, junto a los estudios desarrollados por la Unidad Técnica de Estudios sobre Juventudes (UESJ), han permitido identificar un creciente interés de la juventud dominicana en formarse en áreas vinculadas a la tecnología, la innovación y el análisis de datos.

Estos análisis también han evidenciado una brecha entre algunas de las áreas de estudio que tradicionalmente eligen muchos jóvenes y las nuevas competencias y perfiles profesionales que actualmente demanda el mercado laboral.

De igual forma, estudios sobre el mercado laboral, entre ellos informes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), señalan una creciente demanda de profesionales en áreas tecnológicas, científicas y de innovación, así como una mayor valoración de habilidades técnicas y especializadas en el entorno laboral.

Las becas son otorgadas en alianza con prestigiosas instituciones académicas internacionales, entre ellas la Universidad Católica de Manizales, Universidad Santander, European Business School (EUDE), Spain Business School y Formato Educativo Escuela de Negocios.

Con el programa Generación STEAM, el Ministerio de la Juventud busca seguir ampliando oportunidades de formación para jóvenes dominicanos, promoviendo el acceso al conocimiento y preparando a nuevas generaciones para los desafíos de una economía cada vez más impulsada por la innovación y la tecnología.