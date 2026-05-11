Chayanne enamora las redes con emotivo mensaje por el Mes de las Madres

MDF91212049. El cantante puertorriqueño Chayanne, quien lanzó en preventa su nuevo disco que estará disponible en el mercado a partir de febrero, dará la oportunidad a uno de sus seguidores de conocerlo en persona mediante el concurso "Arma tu coreografía". NOTIMEX/FOTO/CORTESIA/COR/ACE/

Los Angeles.- El cantante puertorriqueño Chayanne volvió a conquistar las redes sociales este Mes de las Madres con un emotivo mensaje dedicado a todas las mujeres que celebran esta fecha especial.

A través de sus plataformas digitales, el intérprete compartió un mensaje cargado de cariño, agradecimiento y admiración, reconociendo el amor, esfuerzo y dedicación de las madres alrededor del mundo. Como ya es costumbre, miles de fanáticas reaccionaron rápidamente a la publicación, recordando el popular apodo de “papá de Latinoamérica”, con el que suelen bromear en internet.

Quizas te interese: Cardi B y Stefon Diggs reaparecen juntos y desatan rumores de reconciliación

El artista aprovechó la ocasión para enviar bendiciones y buenos deseos a todas las madres, generando una ola de comentarios y reacciones de seguidores que destacaron la cercanía y conexión que mantiene con su público.

La publicación se volvió viral en pocas horas, acumulando miles de “me gusta” y mensajes de usuarios que celebraron el gesto del cantante durante una de las fechas más especiales del año.

Una vez más, Chayanne demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de la música latina y uno de los artistas con mayor impacto y conexión en redes sociales.