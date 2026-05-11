Santo Domingo Norte.– Un presunto delincuente señalado por las autoridades como uno de los más buscados de Santo Domingo Norte murió este domingo durante un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional , en un operativo realizado en el sector La Biblia, en San Felipe de Villa Mella.

El fallecido fue identificado como Ismael Motera, alias “Bobote”, quien era buscado por varias órdenes de arresto relacionadas con robos, asaltos a mano armada y otros delitos, incluyendo la muerte de un comerciante ocurrida en septiembre del año pasado.

De acuerdo con el informe preliminar, el enfrentamiento ocurrió en la calle El Almendro, donde agentes de la Subdirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) intentaron apresarlo.

La Policía explicó que Motera habría atacado a tiros a los agentes al percatarse de la presencia policial, originándose un intercambio de disparos en el que resultó herido.

“Bobote” falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Las autoridades informaron que contra el hoy occiso pesaban las órdenes de arresto RAJ-2026-04609, RAJ-2026-05563 y AJ0020304, vinculadas a distintos hechos criminales bajo investigación.

En la escena, miembros de la Policía Científica ocuparon un revólver marca Smith & Wesson calibre .38, con dos casquillos y tres cápsulas del mismo calibre, además de cuatro casquillos calibre 9 milímetros.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.