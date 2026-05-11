Celebración de un cumpleaños y alto volumen de música desencadenó en muerte de coronel

La celebración de un cumpleaños y el alto volumen de la música habría provocado una discusión en el kilómetro 14 de La Ciénaga, en Pantoja, que dio al traste con la muerte de un teniente coronel retirado, a manos de agentes de la Policía Nacional.

Según informes preliminares, el teniente coronel de la Policía Nacional que murió de disparos participaba en la celebración del cumpleaños de su madre cuando se produjo la discusión.

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Música alta

La discusión se habría originado por el alto volumen de la música en el lugar, al que llegaron patrullas policiales.

Las autoridades aún no ofrecen detalles puntuales sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho, en que el exoficial resultó herido de gravedad y posteriormente falleció.

El vocero de la entidad, Diego Pesqueira, indicó que miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso ocurrido en esta comunidad de Santo Domingo Oeste.