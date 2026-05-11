Justicia dicta sentencia definitiva que desvincula a ingeniero de estafa inmobiliaria

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un auto de no ha lugar en favor del ingeniero Oliver Manuel Fiallo Batlle, tras determinar la inexistencia de vínculos con una red de estafa inmobiliaria.

De acuerdo con el equipo legal de Fiallo Batlle, integrado por Fidel Pichardo, Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Graciany, el proceso se originó tras la adquisición de un inmueble para un desarrollo habitacional.

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Sin vínculos con estafa

Las investigaciones posteriores establecieron que el ingeniero fue víctima de un grupo dedicado a la falsificación de títulos de propiedad, descartándose su participación en los hechos imputados.

Pese a que el tribunal declaró la inadmisibilidad de la acusación por falta de méritos para un juicio, los abogados señalaron que persiste un perjuicio reputacional.

Esto se debe a que diversas publicaciones digitales mantienen información sobre la investigación inicial sin actualizar el desenlace judicial que exoneró al profesional de toda responsabilidad penal.