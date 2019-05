Santo Domingo.-El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader Corona aseguró el sábado que los altos niveles de crecimiento económico que proclama el presidente Danilo Medina sólo los disfruta la cúpula peledeísta.

Dijo que la mayoría de la población dominicana vive en carne propia las consecuencias del alto nivel de desempleo, la inseguridad ciudadana y el alto costo de la vida.

Dijo que una muestra de su afirmación es que el 70 por ciento de los jóvenes dominicanos quiere irse del país, porque a pesar de salir preparados de las universidades no encuentran empleos.

Manifestó que a las amas de casa no les alcanza el dinero y no hay medicinas y buenas atenciones en los hospitales.

“Señores, ese paraíso económico solamente existe en la cúpula del PLD (Partido de la Liberación Dominicana)”.

Abinader habló en esos términos al iniciar, en el sector Arroyo Hondo, en la capital, la jornada de movilización “casa por casa” que realiza el PRM en la capital y en las distintas provincias.

Estuvo acompañado de Fellito Suberví, presidente del PRM en el Distrito Nacional; los diputados Alfredo Pacheco y Faride Rafulas, así como de Manuel Núñez e Hipólito Beltré, presidente y secretario general del PRM en la circunscripción 2 del Distrito Nacional.

Abinader resaltó la unidad de la familia perremeísta en el propósito de sacar del poder al PLD.

Manifestó que la campaña “casa por casa” es un trabajo institucional asumido por la dirigencia y la militancia perremeísta.