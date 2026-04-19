SANTIAGO.- Falleció en un centro de salud de Santo Domingo el pasado viernes en la noche, una señora quien resultó con quemaduras de segundo y tercer grado cuando se produjo la explosión de un tanque de gas en el interior de su vivienda del municipio de San José de las Matas, suceso en el que también una hija suya de 12 años resultó gravemente lesionada.

Angela Yaniris Marcelino (La Chamo), de 52 años de edad primeramente recibió atenciones especializadas en el hospital regional José María Cabral y Báez, pero ante el agravamiento de su situación, fue trasladada hacia Santo Domingo, donde varios días después expiró.

Marcelino recibió quemaduras en más de un 50 por ciento de su superficie corporal, principalmente en las extremidades inferiores. En tanto que su hija de 12 años, cuyo nombre se omite por razones legales, permanece ingresada en la unidad de quemados Doctora Thelma Rosario, del hospital regional infantil Arturo Grullón.

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Se informó que dentro de su estado delicado, la menor ha mejorado un poco.

La explosión del tanque de gas se produjo cuando la occisa encendió una bombilla en su vivienda.