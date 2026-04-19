¿Qué Pasa?

Billie Eilish cumple el sueño de millones de belieber junto a Justin en Coachella

Por
Billie Eilish cumple el sueño de millones de belieber junto a Justin en Coachella

California.– Uno de los momentos más comentados de Coachella 2026 lo protagonizaron Justin Bieber y Billie Eilish, luego de que el artista canadiense sorprendiera al público al subir a la cantante al escenario durante la interpretación de su clásico “One Less Lonely Girl”.

Durante su presentación del segundo fin de semana del festival, Bieber revivió una de las tradiciones más recordadas de sus primeros años de carrera: elegir a una fan para dedicarle la canción. Sin embargo, esta vez la elegida fue Billie Eilish, reconocida desde hace años como admiradora del intérprete desde su adolescencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Eilish visiblemente emocionada, cubriéndose el rostro y reaccionando entre risas y sorpresa mientras Bieber la abrazaba en escena. El momento provocó gritos masivos entre los asistentes y rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

Medios internacionales calificaron la escena como un “momento de círculo completo”, recordando que Billie había expresado públicamente en varias ocasiones su fanatismo por Bieber cuando era niña.

Además de la aparición de Eilish, el show de Bieber incluyó invitados especiales como SZA, consolidando una de las presentaciones más comentadas de esta edición del festival.

TEMAS: #belieber#Billie Eilish#Coachella#One Less Lonely Girl
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.