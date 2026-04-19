Billie Eilish cumple el sueño de millones de belieber junto a Justin en Coachella

California.– Uno de los momentos más comentados de Coachella 2026 lo protagonizaron Justin Bieber y Billie Eilish, luego de que el artista canadiense sorprendiera al público al subir a la cantante al escenario durante la interpretación de su clásico “One Less Lonely Girl”.

Durante su presentación del segundo fin de semana del festival, Bieber revivió una de las tradiciones más recordadas de sus primeros años de carrera: elegir a una fan para dedicarle la canción. Sin embargo, esta vez la elegida fue Billie Eilish , reconocida desde hace años como admiradora del intérprete desde su adolescencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Eilish visiblemente emocionada, cubriéndose el rostro y reaccionando entre risas y sorpresa mientras Bieber la abrazaba en escena. El momento provocó gritos masivos entre los asistentes y rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

Medios internacionales calificaron la escena como un “momento de círculo completo”, recordando que Billie había expresado públicamente en varias ocasiones su fanatismo por Bieber cuando era niña.

Además de la aparición de Eilish, el show de Bieber incluyó invitados especiales como SZA, consolidando una de las presentaciones más comentadas de esta edición del festival.