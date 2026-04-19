ETED anuncia interrupción eléctrica programada en Nagua este lunes 20 de abril

Nagua, María Trinidad Sánchez. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que realizará la apertura del autotransformador 138/69 kV de la subestación Nagua este lunes 20 de abril de 2026, en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La empresa explicó que los trabajos buscan preservar la continuidad, confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico en la zona.

Durante el período de intervención, se verán afectadas las comunidades de Nagua Pueblo, Rosa Julia de la Cruz y Payita.

Según detalló la ETED, la medida responde a la detección de un apartarrayos en condición de cortocircuito en el lado de alta tensión, situación que requiere atención inmediata para evitar posibles fallas en el sistema de transmisión.

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Como parte de los trabajos, también se realizará el reemplazo de tres apartarrayos en 138 kV y tres en 69 kV, además del mantenimiento completo de la barra de 69 kV de la subestación.

Asimismo, se ejecutarán adecuaciones en la salida de la subestación Nagua para facilitar labores de desvío de la línea de transmisión requeridas por la empresa Elecnor.

La ETED indicó que la concentración de estas acciones en una sola jornada busca reducir futuras interrupciones, mitigar riesgos y fortalecer la infraestructura eléctrica de la zona.

Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso con una red eléctrica más segura, moderna y resiliente.