David Carlos Abreu, chofer del camión asesinado por un grupo de motoconchistas en Santiago

La muerte de un chofer tras un violento incidente registrado en la ciudad de Santiago, ha generado una creciente ola de indignación en la opinión pública, desatando presión social para que el caso no quede impune y se haga justicia con los responsables.

Entre las primeras figuras en reaccionar se encuentra la artista urbana Yailin La Más Viral, quien expresó su consternación por lo ocurrido y pidió que el hecho sea investigado con rigurosidad.

La cantante también manifestó a través de sus redes sociales, su disposición de brindar apoyo legal a la familia del fallecido, sumándose al clamor de justicia que se ha extendido en redes sociales.

A nivel institucional, la empresa para la cual laboraba el chofer lamentó profundamente lo sucedido y condenó el acto de violencia, al tiempo que solicitó respeto por la vida y el debido proceso en la investigación.

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Las autoridades han informado sobre detenciones vinculadas al caso y aseguraron que continúan las pesquisas para esclarecer completamente lo ocurrido.

El hecho ha provocado un amplio debate en plataformas digitales, donde comunicadores, ciudadanos y líderes de opinión han cuestionado la escalada de violencia y han exigido sanciones ejemplares.

La presión social sigue en aumento, mientras el país permanece atento al desarrollo de las investigaciones y a las decisiones que adopten las autoridades en torno a este caso.