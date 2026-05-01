Polibroma Página Dos

Abinader asegura esfuerzos, pero crisis de precios no cede

Por
Abinader asegura esfuerzos, pero crisis de precios no cede

Luis Abinader

Dice el presidente Abinader que el Gobierno trabaja diariamente para estabilizar los precios frente a la crisis internacional. ¿Algún comentario?

Abinader  la puso dura a los partidos políticos con la propuesta de reducir un 50 % de los fondos que se les asignan. El rechazo no se hizo esperar.

Se supone  que en las medidas para ahorrar 40 mil millones de pesos se incluyen la eliminación del barrilito de los senadores. ¿De acuerdo?

El alza  de los precios del petróleo no solo preocupa a los empresarios, sino a todos los sectores por su impacto en la economía.

Puedes leer: Plantean recorte del 80% a fondos del PRM y cuestionan equidad en ajuste fiscal

Con amenazas  a los iraníes es difícil que el presidente Donald Trump consiga un acuerdo sin desbloquear el estrecho de Ormuz. ¿Estamos?

La sombra  de Rusia en apoyo a los ayatolas complica más el acuerdo de paz en el golfo Pérsico. El alza del petróleo lo dice todo.

Al ser  acusado de narcotráfico por Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, México, está metido en gran problema. Él sabrá.

Paliza  dice sobre eventuales alianzas del PRM que las posiciones individuales no comprometen a la organización. ¿Está claro?

TEMAS: #Estrecho de Ormuz#Luis Abinader#Partidos Políticos#PETRóLEO#Rusia
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación