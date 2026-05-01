Abinader asegura esfuerzos, pero crisis de precios no cede

Dice el presidente Abinader que el Gobierno trabaja diariamente para estabilizar los precios frente a la crisis internacional. ¿Algún comentario?

Abinader la puso dura a los partidos políticos con la propuesta de reducir un 50 % de los fondos que se les asignan. El rechazo no se hizo esperar.

Se supone que en las medidas para ahorrar 40 mil millones de pesos se incluyen la eliminación del barrilito de los senadores. ¿De acuerdo?

El alza de los precios del petróleo no solo preocupa a los empresarios, sino a todos los sectores por su impacto en la economía.

Puedes leer: Plantean recorte del 80% a fondos del PRM y cuestionan equidad en ajuste fiscal

Con amenazas a los iraníes es difícil que el presidente Donald Trump consiga un acuerdo sin desbloquear el estrecho de Ormuz. ¿Estamos?

La sombra de Rusia en apoyo a los ayatolas complica más el acuerdo de paz en el golfo Pérsico. El alza del petróleo lo dice todo.

Al ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, México, está metido en gran problema. Él sabrá.

Paliza dice sobre eventuales alianzas del PRM que las posiciones individuales no comprometen a la organización. ¿Está claro?