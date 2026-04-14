Tal parece que no se ha valorado mucho el consenso que explora el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis del petróleo. ¿De acuerdo?

La verdad es la verdad. Los diálogos nacionales no han pasado, en el mejor de los casos, de iniciativas sin más incidencia que mediática. ¿O no?

Cuando la crisis de 2008 se convocó a un diálogo en que el primer punto aprobado fue la eliminación del barrilito de los senadores. ¿Algo más?

Tras la reunión con una comisión del Gobierno, Danilo Medina dijo que esperará el informe final antes de opinar sobre diálogo. ¿Qué les parece?

El colmo sería que en adición a los subsidios y la licencia para violar la ley, los transportistas aumentaran los pasajes. ¿Estamos?

A propósito, llama la atención el silencio del transportista Juan Hubieres sobre las violaciones del tránsito y el alza de los combustibles.

Puedes leer: PLD insiste en que Gobierno no tiene plan ante coyuntura económica

Benjamín Netanyahu acusa a España de librar una guerra diplomática contra Israel por la masacre de su Gobierno en Gaza y Líbano. ¡Qué tupé!

No es broma. Trump podría desempolvar la ley 168-13 implementada aquí para regular la ciudadanía en Estados Unidos. ¿O se duda?