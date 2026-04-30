Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cuatro provincias en alerta roja y elevó a 15, más el Distrito Nacional, las que están en amarilla, mientras redujo a seis las que permanecen en nivel verde.

En alerta roja mantiene a Montecristi, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez. Con estas disposiciones, el total de demarcaciones bajo alerta se sitúa en 26.

En amarilla figuran Santiago de los Caballeros, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Espaillat, Santo Domingo, Hermanas Mirabal y Monte Plata, así como Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel y Juan Sánchez Ramírez, además del Distrito Nacional.

Alertas COE

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El COE explicó que las alertas responden a los aguaceros registrados en los últimos días, asociados a un sistema frontal ubicado sobre la costa norte del país, en combinación con una vaguada.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se prevé que las lluvias comiencen a disminuir a partir de este viernes.