Aunque en muchas de las vías, el plan Parquéate Bien, a dado buenos resultados la falta de vigilancia de los agentes de la Digesett ha originado violaciones a lo establecido. Jorge González

Santo Domingo, RD. – Adentrarse en el corazón del Polígono Central entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde era tradicionalmente, una invitación al purgatorio del asfalto por el caos vehicular que se presentaba en la zona, sin embargo, después de Parquéate Bien y No Girar a la Izquierda las cosas han mejorado.

En un recorrido realizado ayer por un equipo de El Nacional, se observó que la fisonomía del caos parece estar mutando, y aunque persisten malas prácticas, el tránsito por la zona ha cambiado para mejor.

Los sectores de Naco, Piantini, Ensanche Paraíso, La Esperilla y Serrallés exhiben hoy las marcas de una cirugía urbana orquestada por la Alcaldía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para ubicar donde poder estacionarse, y donde no.

Esta fotografía muestra un vehículo estacionado dentro de un rectángulo con una X en el centro lo que indica prohibido pararse aquí. Jorge González

Con el plan “Parquéate Bien” y la clausura de giros a la izquierda en arterias vitales como la Tiradentes, Lope de Vega y la Winston Churchill se prometió erradicar la anarquía. El resultado, según pudo comprobar este equipo es una fluidez ágil en esta hora meridiana, aunque con matices de indisciplina.

Parquéate Bien un tablero de ajedrez vial en el pavimento

La primera impresión es de orden. Las calles, antes asfixiadas por vehículos estacionados en ambos lados como barcos encallados, ahora respiran. En Naco y Piantini, el asfalto luce más ancho; la ausencia del doble parqueo permite que el flujo de vehículos sea constante, eliminando esos nudos ciegos que solían formarse en cada esquina.

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Las marcas que señalan donde y no, parquearse están bien delimitada. Ahora bien. También hay que decir que como siempre hay conductores que no cumplen las leyes y se parquean en lugares prohibidos señalizados con un cuadrado con una “X” por estar frente a un deposito de basura o en una esquina.

Los vehículos bien estacionados dentro de los rectángulos que lo permiten agilizan el tránsito y crean un ambiente de orden vial. Jorge González

Otros se estacionan en paralelo a vehículos parqueados o donde hay letreros de “No” Estacione dificultando el libre tránsito de carros y peatones por esas vías.

Las avenidas con una dinámica distinta con Parquéate Bien

En la avenida Winston Churchill que fue la primera en la supresión de los giros a la izquierda el transito se ha forzado a una circulación más lineal por lo cual llegar al punto deseado se torna más lejano, pero se llega más rápido.

En este recorrido se pudo ver que no todo es pulcritud en esta crónica de asfalto. A pesar de la señalización clara, era ignorada por algunos y el equipo de El Nacional fue testigo de cómo la vieja cultura del “tigueraje” vial se resiste a morir.

En varios puntos críticos, la impaciencia venció a la norma. Vehículos, desafiando la prohibición expresa, ejecutaron giros a la izquierda, saltándose el esquema diseñado para agilizar el tránsito. Pero también hay que decir que son una mínima cantidad con respecto al fuerte flujo de vehículo que por allí transita.

Se ven vehículos estacionados dentro de los rectángulos que no lo permiten. Por estar en esquinas o frente a depósito de basura. Jorge González

“Creo que la circulación ha mejorado bastante. Pero hay días y horas que como quiera circular es un caos. No es solo prohibir giros y parqueos es también que los policías de transito sepan gestionar los flujos y que dejen trabajar a los semáforos”, según Miguel Antonio Febles, taxista.

Nada es distinto en las avenidas Lope de Vega y Tiradentes. Se percibe un alivio en los tiempos de espera, ya que los carriles de la izquierda no se ven bloqueados por quienes esperan un semáforo eterno para cruzar el flujo contrario. Y aunque hay desaprensivo que siguen violando la normativa y giran, la gran mayoría de chóferes no lo hace.

Vacío de autoridad a pesar de Parquéate Bien

Algo que llamo bastante nuestra atención fue la observación en el vacío de autoridad durante el recorrido. Entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m., un horario de alta sensibilidad vehicular, la presencia de agentes de la Digesett fue nula en las vías citadas.

Sin la vigilancia del uniforme, el orden actual pende de un hilo: la buena voluntad del conductor, una moneda que no siempre circula en Santo Domingo.

Al parecer los planes están funcionando en las vías donde se prohíbe el giro a la izquierda, la mayoría de los conductores respeta la disposición. Jorge González

Seguimiento al plan Parquéate Bien y No giros a la izquierda

Al parecer los planes están funcionando. El Polígono Central ha dejado de ser un laberinto bloqueado para convertirse en una zona de tránsito más funcional. Pero la mejora es frágil.

Si el Intrant y la Alcaldía han logrado despejar los márgenes de las calles con «Parquéate Bien», ahora el reto es asegurar que la fluidez ganada en las avenidas no se pierda por la falta de fiscalización. El caos ha retrocedido, pero acecha en cada esquina donde un conductor decide, ante la ausencia de autoridad, que su tiempo vale más que el orden colectivo.

Calles incluidas en el programa Parquéate Bien

Dentro de las calles incluidas en el programa están: la Poncio Sabater, Francisco Carias Lavandier, Freddy Prestol Castillo, José Amado Soler, David Ben Gurión, Pablo Casals, Manuel Henríquez, Boy Scout, Dr. Jacinto Mañón, Del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Cova y calle Z.

También, contempla la Heriberto Pieter, Orlando Martínez, Licenciado Carlos Sánchez, Padre Fantino Falco, Max Henríquez Ureña, Roberto Pastoriza, Profesor Aliro Paulino, Gilberto Gómez, Tetelo Vargas, Salvador Sturla, Presidente González, Gustavo Mejía Ricart, Rafael A. Sánchez.

Y por último las calles: Cub Scouts, Gracita Álvarez, Manuel Perdomo, doctor Emil Kasse Acta, Luis Alberti, Boy Scouts y Calle Z, Luis Lembert, calle del Carmen, Jaycees 72, S. Nolasco, Santa María, General Cambiaso, Alberto Larancuent y Manuel Henríquez e Ingeniero Juan P. Bonilla.

Conclusión del trabajo

Para concluir es bueno destacar que todo lo narrado, y el juicio de valor externado por este redactor se corresponde a las dos horas del día de ayer.