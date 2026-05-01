Santo Domingo.- El ex senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, cuestionó el anuncio del Gobierno de bajar un 50% de los recursos del Estado que reciben anualmente los partidos políticos reconocidos y afirmó que “el financiamiento de la democracia no se debe sacrificar”.

Yvan Lorenzo, vicepresidente del PLD, manifestó que la propuesta gubernamental solo persigue que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) continúe, desde el Estado “de forma alegre, con el dispendio de los recursos públicos”.

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“Nosotros no podemos sacrificar el financiamiento de la democracia para que el Gobierno siga de forma alegre pensionando dirigentes de su Partido y de otros partidos que han comprado, como sucedió recientemente”, dijo el ex senador Lorenzo en un comunicado de prensa.

La propuesta gubernamental forma parte de los recortes económicos planteados del gobierno del presidente Luis Abinader para hacer frente a los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Dijo que el PLD arriba en este 2026 a los 52 años de su fundación y que en ese tiempo ha demostrado que cada vez que el país demande un sacrificio, esa organización estará en primera línea.

“No podemos sacrificar el dinero de la democracia para que de forma alegue el Gobierno continúe con publicidad engañosa. En estos cinco años llevan más de 29 mil millones de pesos y para este año se ha especializado 1,620 millones”, dijo Lorenzo.

Considera que el Gobierno tiene una buena oportunidad de recursos, sí la actual Procuradora General de la República, Yenny Berenice Reynoso, canalizara ante la justicia su denuncia del año 2022 del escandaloso acto de corrupción del Ministerio de Educación, declaró que eso le generaría más de quince mil millones de pesos, premiando las delaciones.

“Invito a la Procuradora General de la República a que los más de quince mil millones de pesos distraídos del Ministerio de Educación, del cual hizo referencia que investigaría y que no se quedaría en archivos, como ha sucedido con otros casos, se le dé seguimiento”, apuntó.

Yvan Lorenzo ratificó que en el encuentro de la representación del Gobierno con el ex Presidente Danilo Medina, presidente del PLD, los comisionados no llevaron plan alguno para enfrentar la crisis.

Concluyó su respuesta a los periodistas significando que el Gobierno del PRM desde sus inicios insiste en poner “Cortina de Humo” a cada problema, buscando distracción, recordando que el día de la visita a la Oficina Presidencial del PLD, aumentaron los precios del Gasoil y la Gasolina.