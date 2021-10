Abinader da la palada en complejo deportivo

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader dio el sábado la palada honorífica para la construcción de un complejo deportivo en terrenos de la Fundación Pedro Martínez, en el distrito municipal Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, el cual incluirá cinco edificios que alojarán centros de capacitación para formación de técnicos en distintas áreas y un estadio de béisbol.

El mandatario elogió la idea de construir dicho complejo, emanada del exlanzador de Grandes Ligas, Pedro Martínez, y su esposa Carolina Cruz, quien tuvo a cargo las palabras de bienvenida a los asistentes.

«Esta será una obra no solo para Manoguayabo, sino para todo el país, porque aquí vendrán jóvenes de diferentes lugares con la idea de formarse, tanto a nivel técnico como deportivo», dijo el gobernante.

De su lado, Martínez dijo que la idea surgió para suplir la necesidad que tienen muchos jóvenes deportistas, para que éstos puedan también realizar una carrera técnica, que les sirva para vivir, además de su carrera deportiva.

«Mi intención no es ser profeta en mi tierra, sino trabajar en favor de una buena causa. Siempre lloré por la impotencia que sufría en el inicio de mi carrera, por no contar con recursos para avanzar en el béisbol, pero ahora le vamos a dar a mucha gente lo que yo no tuve», expresó Martínez, un ganador de tres premios Cy Young en las mayores.

El exbeisbolista jugó con cinco equipos en su carrera (Dodgers de los Ángeles, Expos de Montreal, Medias Rojas de Boston, Mets de Nueva York y Filis de Filadelfia.

Fue seleccionado ocho veces para el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas y fue miembro del equipo campeón de la Serie Mundial del 2004 con los Medias Rojas, cuyos méritos le facilitaron su ingreso al Salón de la Fama.

En la actividad estuvo presente el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien destacó la importancia que tendrá dicha obra para la juventud, tanto de la zona como de otras comunidades del país.

Dijo que el Gobierno trabaja para desarrollar un programa que genere atletas desde las escuelas, donde, además, se busca dotar a los futuros bachilleres de carreras técnicas para que puedan vivir de lo que aprendieron durante los años en primaria y secundaria.

«Vamos a convertir las escuelas en canteras de formación de atletas, pero, además, desarrollaremos programas de formación técnica que permitan a los bachilleres ganarse la vida con lo que aprendan en los centros educativos durante los años de formación», afirmó el ministro.