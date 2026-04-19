Del lado izquierdo, Jaylen Brown frente a la defensa de Kelly Oubre Jr. y del otro lado Jayson Tatum tras realizar una volcada.

Jayson Tatum anotó 25 puntos, capturó 11 rebotes y repartió siete asistencias en su primer partido de playoffs desde que se rompió el tendón de Aquiles derecho la temporada pasada, y los Boston Celtics superaron a los Philadelphia 76ers por 123-91 en el primer partido de su serie de primera ronda de la Conferencia Este el domingo.

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Neemias Queta añadió 13 para los Celtics, segundos cabezas de serie.

Tatum anotó 21 puntos en la primera mitad, en apenas su decimoséptimo partido de la temporada tras la cirugía a la que se sometió el pasado mes de mayo para reparar su tendón de Aquiles.

“Sigo en rehabilitación”, dijo Tatum. “Sigo entrenando duro todos los días, excepto cuando tenemos días libres… Sigo intentando ponerme en forma”.

Boston nunca estuvo por debajo en el marcador, llegando a tener una ventaja de 35 puntos mientras el entrenador Joe Mazzulla daba minutos a 12 jugadores. Los Celtics encestaron 16 triples.

“Ese es el baloncesto de los Celtics”, dijo Brown. “Hemos sido el equipo que ha jugado con más intensidad durante todo el año. Eso no puede cambiar ahora que han comenzado los playoffs”.

El segundo partido se juega el martes por la noche en Boston.

Tyrese Maxey anotó 21 puntos y repartió ocho asistencias para los 76ers, que jugaron sin Joel Embiid. El MVP de 2023 continúa recuperándose tras la apendicectomía a la que se sometió el 9 de abril. Se desconoce cuándo podrá regresar.

Paul George anotó 17 puntos y VJ Edgecombe añadió 13. Filadelfia encestó 4 de 23 tiros de tres puntos.

Maxey fue acosado por la defensa de los Celtics, que disputó 12 de sus 14 intentos de tiro en la primera mitad y lo limitó a 8 de 20 tiros de campo.

La desventaja de Filadelfia al descanso, 64-46, fue la mayor en un partido de playoffs contra Boston desde 1982. El entrenador Nick Nurse calificó el desempeño de los Sixers como «absolutamente inaceptable».

“Simplemente no hicimos lo suficiente en ninguno de los dos extremos del campo para asentarnos en el partido”, dijo.

Tatum anotó 10 puntos en el primer cuarto, incluyendo un espectacular mate a dos manos, para ayudar a los Celtics a terminar el período con una ventaja de 33-18.

Filadelfia tuvo problemas al principio para seguir el ritmo de los tiros de Boston, encestando solo uno de sus primeros nueve intentos de triple. Los Sixers también tuvieron dificultades para evitar que Boston penetrara en la zona pintada después de que los suplentes de Embiid, Adem Bona y Andre Drummond, acumularan dos faltas rápidas cada uno.

Eso llevó a Nurse a convocar a Dominick Barlow, quien solo jugó 10 minutos en la victoria de Filadelfia sobre Orlando en el partido de clasificación.