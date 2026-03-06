ARCHIVO.- El presidente Luis Abinader lanza la primera bola previo al partido entre Selección de Béisbol de la República Dominicana y Selección de Béisbol de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, el 11 de marzo de 2023.

Miami (EE. UU.).- El presidente de la República Luis Abinader lanzará la primera bola este viernes antes del partido de cierre de jornada en el Clásico Mundial de Béisbol, entre República Dominicana y Nicaragua.

La tropa dirigida por Albert Pujols llegó la noche del pasado miércoles a Miami, luego de disputar la Dominican Series contra los Tigres de Detroit en suelo dominicano.

Christopher Sánchez, estelar de los Filis de Filadelfia será el abridor por República Dominicana contra Nicaragua.

El partido será a las 8:00 de la noche y República Dominicana jugará como dueño de casa.

Abinader hizo historia

Abinader hizo historia en la edición del 2023, al convertirse en el primer mandatario de una nación que lanza la primera bola en un partido del torneo mundialista.

Lo hizo previo al partido entre Venezuela y Dominicana celebrado el 11 de marzo del 2023.

El primer mandatario participará en la cumbre de alto nivel convocada para este sábado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.