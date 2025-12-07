El presidente del Gobierno dominicano, Luis Abinader, tras defender este lunes la autorización concedida a Estados Unidos para usar áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader dispuso que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituya en actor civil con el objetivo de recuperar hasta el último peso del patrimonio público que haya sido sustraído, tras confirmarse graves indicios de corrupción dentro de la institución.

El mandatario explicó que esta decisión forma parte de su compromiso asumido desde el inicio de su gestión con la transparencia, la no impunidad y la protección de los recursos del Estado. Señaló que ordenó una investigación inmediata en SeNaSa luego de recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades.

Puedes leer: Investigación a fondo: estos son los graves delitos vinculados al fraude de Senasa

Posibles actos de corrupción

La indagatoria confirmó la existencia de posibles actos de corrupción, por lo que el informe fue remitido sin demora al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley. Paralelamente, instruyó a SeNaSa a participar activamente en el proceso judicial como actor civil, a fin de garantizar la recuperación de los fondos afectados.

Abinader reiteró que en su Gobierno “no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad”, y aseguró que todo responsable deberá responder ante la justicia.

Presidente envió un mensaje

El presidente envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, reafirmando que su administración actuará con firmeza cada vez que se detecte una señal de irregularidad en cualquier institución pública.