El presidente Luis Abinader resaltó este viernes los avances en la profesionalización docente, la infraestructura escolar y la formación integral de los estudiantes durante su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Carrera docente y profesionalización

El mandatario informó que la carrera docente cuenta con 3,625 nuevos profesores ingresados por concurso, 5,604 docentes impactados por el Programa Nacional de Inducción y más de 115,000 profesores participando en la Evaluación del Desempeño Docente, un proceso que no se realizaba desde hace casi una década y que ya se encuentra en su cuarta fase.

«Una muestra clara del compromiso con la calidad, el mérito y la profesionalización del sistema educativo», afirmó el presidente.

Materiales y condiciones de aprendizaje

Abinader destacó la mejora de las condiciones materiales de estudio: Se distribuyeron más de 13 millones de libros de texto a casi 1,9 millones de estudiantes, garantizando el acceso a los recursos educativos en todo el país.

Transporte escolar

Señaló que el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) actualmente opera 1,871 autobuses en las 31 provincias y el Distrito Nacional. 51 unidades adaptadas están disponibles para estudiantes con discapacidad, garantizando movilidad y acceso seguro a la educación.

Infraestructura y aulas

Desde 2021 hasta la actualidad se inauguraron 252 planteles, sumando 4,690 aulas al sistema educativo.

Solo en 2025, se entregaron 1,702 aulas, se intervinieron 516 planteles con mantenimiento correctivo y se ejecutó el programa “Navidad en las Aulas” en 187 centros educativos.

«Gobernar es construir futuro. Y cuando se invierte en educación con planificación, transparencia y responsabilidad, no solo se levantan escuelas: se fortalece la nación. Y cómo me dijo un joven brillante hace unas semanas en mi visita a una escuela en Villa Altagracia: «Sin educación no hay nación», destacó Abinader a su vez que presentó entre los presentes al estudiante Hensel Aquino García en compañía de su madre.

El estudiante Hensel Aquino García en compañía de su madre en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

Educación ciudadana y formación integral

El presidente subrayó que en 2025 se integró formalmente la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana al currículo nacional.

Se desarrolló la iniciativa “Ciudadanos al 100”, para promover «el respeto por la ley, amor por la democracia y sentido del deber. Educar no es solo enseñar materias: es formar ciudadanía».