El presidente Luis Abinader resaltó este viernes los avances en la profesionalización docente, la infraestructura escolar y la formación integral de los estudiantes durante su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.
Carrera docente y profesionalización
El mandatario informó que la carrera docente cuenta con 3,625 nuevos profesores ingresados por concurso, 5,604 docentes impactados por el Programa Nacional de Inducción y más de 115,000 profesores participando en la Evaluación del Desempeño Docente, un proceso que no se realizaba desde hace casi una década y que ya se encuentra en su cuarta fase.
«Una muestra clara del compromiso con la calidad, el mérito y la profesionalización del sistema educativo», afirmó el presidente.
Materiales y condiciones de aprendizaje
Abinader destacó la mejora de las condiciones materiales de estudio: Se distribuyeron más de 13 millones de libros de texto a casi 1,9 millones de estudiantes, garantizando el acceso a los recursos educativos en todo el país.
Transporte escolar
Señaló que el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) actualmente opera 1,871 autobuses en las 31 provincias y el Distrito Nacional. 51 unidades adaptadas están disponibles para estudiantes con discapacidad, garantizando movilidad y acceso seguro a la educación.
Infraestructura y aulas
Desde 2021 hasta la actualidad se inauguraron 252 planteles, sumando 4,690 aulas al sistema educativo.
Solo en 2025, se entregaron 1,702 aulas, se intervinieron 516 planteles con mantenimiento correctivo y se ejecutó el programa “Navidad en las Aulas” en 187 centros educativos.
«Gobernar es construir futuro. Y cuando se invierte en educación con planificación, transparencia y responsabilidad, no solo se levantan escuelas: se fortalece la nación. Y cómo me dijo un joven brillante hace unas semanas en mi visita a una escuela en Villa Altagracia: «Sin educación no hay nación», destacó Abinader a su vez que presentó entre los presentes al estudiante Hensel Aquino García en compañía de su madre.
Educación ciudadana y formación integral
El presidente subrayó que en 2025 se integró formalmente la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana al currículo nacional.
Se desarrolló la iniciativa “Ciudadanos al 100”, para promover «el respeto por la ley, amor por la democracia y sentido del deber. Educar no es solo enseñar materias: es formar ciudadanía».
«La educación dominicana no puede limitarse a transmitir conocimientos: debe formar carácter, fortalecer la identidad nacional y preparar ciudadanos capaces de convivir, participar y construir país», señaló.