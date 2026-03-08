DISTRITO NACIONAL.– En un ambiente de entusiasmo y orgullo, decenas de estudiantes del sector Los Guandules recibieron al presidente Luis Abinader, quien, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la inauguración de la Escuela Básica San Rafael (Fe y Alegría), ubicada en el proyecto Domingo Savio.

Esta moderna infraestructura educativa beneficiará directamente a 810 estudiantes del nivel básico. La obra responde a la estrategia nacional de dignificar la educación y garantizar su acceso en todas las comunidades del país, transformando el entorno escolar para niños y jóvenes.

Educación para el futuro

“Cada escuela que se levanta es una puerta que se abre hacia el conocimiento, la dignidad y un futuro que comienza a construirse en el presente”, destacó el ministro De Camps. El funcionario aseguró que el nuevo plantel es un espacio diseñado para el aprendizaje, la inclusión y el desarrollo integral, siguiendo las directrices del mandatario.

La estudiante Yaslin Peralta Gerónimo, habla en nombre de sus compañeros, durante el acto de inauguración encabezado por el presidente Luis Abinader

Asimismo, instó al cuerpo docente a convertir las aulas en escenarios que despierten la curiosidad y cultiven el pensamiento crítico, preparando a los alumnos para los desafíos de un mundo en constante cambio.

El compromiso de la comunidad

En representación de sus compañeros, la estudiante Yaslin Peralta Gerónimo expresó con seguridad: “De estas aulas saldrán doctores, maestros, ingenieros, artistas y quizás un futuro presidente. Le prometemos, señor presidente, que como comunidad cuidaremos esta escuela tan soñada y aprovecharemos cada enseñanza para demostrar que invertir en educación siempre vale la pena”.

De pie frente al jefe de Estado, la joven agradeció el apoyo brindado a la niñez dominicana, asegurando que su presencia les confirma que «sus sueños sí cuentan».

Facilidades del plantel

El centro educativo cuenta con una robusta estructura que incluye: 27 aulas (dos de ellas destinadas a educación especial), laboratorios de ciencias y tecnología, cancha deportiva y áreas verdes, y juegos infantiles y plaza cívica.

La bendición del acto estuvo a cargo del párroco Francisco Coste, quien agradeció a las autoridades por atender las necesidades de los sectores vulnerables y convertir este proyecto en una realidad palpable.