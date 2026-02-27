Santo Domingo. – El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que el mercado laboral atraviesa un proceso de transformación sostenida, destacando como principal hito que el 53 % de los nuevos empleos formales han sido ocupados por mujeres, un indicador que calificó como histórico y determinante para el desarrollo social y económico del país.

Durante su Rendición de Cuentas en Asamblea Nacional, el mandatario subrayó que este crecimiento en la inserción laboral femenina representa un avance significativo en términos de equidad de género, inclusión y reducción de brechas históricas.

Explicó que más mujeres están accediendo a puestos con seguridad social, estabilidad y derechos laborales garantizados, lo que impacta directamente en la calidad de vida de miles de hogares.

Según explicó, este comportamiento del mercado laboral refleja políticas públicas orientadas a ampliar oportunidades, facilitar el emprendimiento femenino y fortalecer sectores donde la participación de la mujer ha ido en aumento.

Fortalecimiento del mercado laboral

En su discurso, el jefe de Estado destacó que el país ha experimentado un proceso de fortalecimiento del empleo formal, impulsado por la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversiones y el dinamismo de sectores estratégicos.

«Cada empleo creado representa mucho más que una estadística; representa tranquilidad para un hogar», puntualizó el presidente,

Indicó que el crecimiento económico ha permitido generar más puestos de trabajo en áreas productivas clave, consolidando un mercado laboral más resiliente frente a los desafíos internacionales. Este desempeño, afirmó, coloca a la República Dominicana en una posición favorable dentro del contexto regional.

Avances en la formalización

Otro de los puntos centrales fue el avance hacia la formalización laboral, integrando a más trabajadores al sistema de la seguridad social y garantizando acceso a beneficios como pensiones, seguro de salud y protección laboral.

El presidente sostuvo que la formalización no solo fortalece el sistema institucional, sino que también contribuye a la sostenibilidad económica y fiscal del país.

“Estamos construyendo un mercado laboral más sólido, más justo y con mayores oportunidades para todos”, expresó.

Consolidación y proyección futura

Finalmente, reafirmó el compromiso de continuar impulsando la creación de empleos dignos y sostenibles, con especial atención en mujeres y jóvenes. Señaló que la meta es consolidar los avances alcanzados y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar real para la población.

“El crecimiento debe sentirse en cada hogar dominicano”, concluyó, al reiterar que la generación de empleo formal seguirá siendo una prioridad en la agenda gubernamental.