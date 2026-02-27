Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader reveló un avance significativo en la democratización del capital: 110,000 personas lograron acceder por primera vez al crédito formal a través de Banreservas durante el año 2025.

Asegura que este logro representa un paso decisivo para miles de ciudadanos que anteriormente estaban excluidos del financiamiento institucional, permitiéndoles ahora participar activamente en la economía formal y fortalecer su estabilidad financiera.

Impulso al crédito

Asimismo, dijo que este impulso al crédito forma parte de una estrategia masiva de bancarización liderada por el Estado, la cual permitió que más de un millón de dominicanos ingresaran al sistema financiero durante el último año.

Certifica que, gracias a estos programas de inclusión, Banreservas se ha consolidado como el principal motor de integración económica del país, logrando que sectores históricamente desatendidos cuenten hoy con herramientas bancarias para su desarrollo personal y comercial.

Ranking

El éxito de estas políticas fue reconocido oficialmente, ya que el mandatario resaltó que Banreservas encabezó el Ranking de Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos.

Esta posición coloca a la institución estatal como la más inclusiva del sistema nacional, reafirmando el liderazgo del banco bajo la gestión del doctor Leonardo Aguilera no solo en términos de rentabilidad, sino también en su impacto social directo sobre la población dominicana.

Cierre 2025

En el ámbito financiero, el presidente informó que Banreservas cerró el 2025 con una solidez, reportando utilidades por RD$25 mil millones y activos que alcanzaron los RD$1.28 billones.

Sistema financiero

Asimismo, comunico que estos números se enmarcan en la fortaleza general del sistema financiero dominicano, cuyos activos totales se situaron en RD$4.15 billones (56.1% del PIB), manteniendo un crecimiento interanual del 7.9% y un índice de solvencia cercano al 17%, muy por encima de los mínimos regulatorios.