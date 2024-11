Abinader repudia ataque de avión por bandas haitianas; dice casi termina en tragedia

Santo Domingo.- Luego que se supo sobre el ataque a tiros de un avión que viajaba a Haití por parte de bandas armadas en ese País, Abinader, condenó el hecho y dijo que eso pudo haber provocado una tragedia.

Durante el encuentro de La Semanal con la Prensa, Abinader manifestó qué, los países que les brindan ayudan a la nación haitiana, como Estados Unidos y otros, tendrán que, emitir un comunicado llamando a esa bandas, como “organizaciones terroristas lo”.

“La República Dominicana ya trata como organización terroristas a esas bandas, advierto, sobre las consecuencias que les acarreas si tratan de entrar al país”, sostuvo.

El avión de la Aerolinea de EEUU, Spirit Airlines al Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

“El avión de la aerolínea Spirit, fue impactado con siete disparos, según hemos tenido acesos, por lo cual, dimos el permiso para que, la aeronave aterrizara de emergencia en el Aeropuerto Internacional del Cibao», aclaró.

“Condenamos este acto terrorista, si los países que dan seguimiento enviando ayuda hacia Haití, no declaran terroristas a esas bandas que atacan aviones, entonces yo no sé qué son, no pueden esperar un día más. Nosotros la estamos tratando como bandas terroristas, si vienen aquí, saben lo que les va a pasar”, apuntó el mandatario

Según se han divulgado en distintos medios locales e internacionales, este sería el caso más reciente de violencia y criminalidad perpetuado por las bandas que operan en Haití.

Se recuerda que, en el mes de septiembre, un helicóptero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue atacada también por las mismas bandas, tras este volar en Puerto Príncipe.