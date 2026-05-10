Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras su jonrón al llegar al plato en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 10 de mayo de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne)

Boston. — El prospecto dominicano Junior Caminero castigó el pitcheo contrario con un cuadrangular solitario que sobrevoló el imponente «Monstruo Verde», liderando el triunfo de los Rays de Tampa Bay 4-1 sobre los Medias Rojas de Boston.

Con esta victoria, los Rays aseguraron la serie en el Fenway Park, la cual se vio recortada debido a las inclemencias del tiempo.

El despliegue ofensivo del dominicano Caminero fue respaldado por una joya monticular de Nick Martínez, quien maniató a los bates de Boston permitiendo apenas una anotación hasta la sexta entrada, sellando así un dominio que los locales no pudieron descifrar.

Tampa Bay ganó por 14ª vez en 16 juegos después de que su racha de siete victorias seguidas se cortó el viernes.

Los Rays permitieron tres carreras o menos por 16.º partido consecutivo, un récord de la franquicia, siendo el primer equipo en lograr tal hazaña desde que los Gigantes de San Francisco de 2010 lo hicieran en 18 partidos seguidos.

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Martinez (4-1) trabajó 5 2/3 entradas, permitió siete hits y ponchó a cuatro. Bryan Baker lanzó la novena para su 10º salvamento pese a permitir que dos corredores se embasaran.

El primera base de los Medias Rojas, el venezolano Willson Contreras, salió del juego con una contusión en la mano derecha después de ser golpeado por una recta.

Tolle (1-2) permitió tres carreras en cinco entradas, con siete hits y cuatro ponches.