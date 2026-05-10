Los Alcarrizos. — Dos jóvenes señalados por las autoridades como presuntos delincuentes murieron la madrugada de este domingo tras un alegado intercambio de disparos con agentes de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales (Dicrim), ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista Duarte.

Las víctimas, cuyas identidades no habían sido reveladas hasta el momento, presentaban múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Ambos fueron trasladados por los agentes a la sala de emergencias del hospital Dr. Vinicio Calventi, donde fallecieron mientras recibían atenciones médicas.

Hasta ahora, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente ni sobre la presunta vinculación de los fallecidos con hechos delictivos.

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De acuerdo con informaciones preliminares, los agentes llevaron los cuerpos al referido centro de salud sin ofrecer mayores explicaciones al personal médico sobre lo sucedido.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional emita un informe oficial con más detalles sobre el caso, así como la identificación de los fallecidos.