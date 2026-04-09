El presidente Luis Abinader, bromeó sobre la necesidad de recurrir al «agua bendita» ante las constantes crisis internacionales que han afectado su gestión gubernamental, durante un encuentro con jóvenes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El mandatario explicó que, desde que asumió el cargo, ha tenido que enfrentar situaciones adversas sucesivas, como la pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que ha condicionado el desarrollo de sus políticas de gobierno.

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En cuanto a su filosofía política, Abinader definió su administración como un gobierno de «centro» similar a la socialdemocracia europea, la cual busca fomentar la inversión privada y el desarrollo económico, manteniendo al mismo tiempo una base social sólida para reducir la pobreza.

Charla de Luis Abinader

Durante la charla, el presidente destacó que, a pesar de los factores externos, los indicadores de pobreza en la República Dominicana disminuyeron de un 25.8% en 2019 a un 17.3% el año pasado, y resaltó el éxito de los subsidios otorgados a los combustibles y fertilizantes para mitigar el impacto de la inflación.

Asimismo, el jefe de Estado aprovechó la ocasión para aconsejar a los jóvenes presentes sobre la importancia de consolidarse profesional y económicamente antes de dedicarse por completo a la política, subrayando que esta debe ser vista como una vocación de servicio y no como un medio de subsistencia.

Abinader también instó a los estudiantes a no ser «presos de una ideología» y a adaptarse a las realidades cambiantes, defendiendo un modelo de libre empresa con regulaciones adecuadas que eviten monopolios y aseguren la ayuda social a los sectores más vulnerables de la sociedad.