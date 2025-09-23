Nueva York.— El presidente Luis Abinader se reunió este martes con Su Majestad el Rey de Jordania, Abdalá II bin Al-Hussein, con quien abordó temas de interés común para fortalecer los lazos de cooperación y las relaciones bilaterales en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambos destacaron la importancia de mantener espacios de diálogo y coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones entre sus países en un clima de respeto y cooperación.

El encuentro formó parte de la agenda de contactos bilaterales que desarrolla el jefe de Estado dominicano con diversos líderes internacionales durante su participación en la Asamblea de la ONU.

Como parte de su agenda en la Asamblea, el mandatario dominicano también sostendrá encuentros bilaterales con QU Dongyu, director general de la FAO, así como con representantes del Consejo de las Américas y el CEO de AES Global Energy.

Abinader tiene previsto participar en un foro organizado por el Atlantic Council y asistir a una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, concluirá su jornada con una cena junto a empresarios iberoamericanos, organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Adam Smith Center for Economic Freedom.