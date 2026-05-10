Durante la actividad, el ministro Víctor -Ito- Bisonó subrayó la importancia de construir procesos de permisología modernos de la mano con quienes ejecutan las obras en el día a día. / Fuente externa.

Punta Cana, La Altagracia. — El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) sostuvo un encuentro con la Asociación de Constructores y Desarrolladores de la Provincia La Altagracia (Adecla), con el fin de avanzar en el diseño de la nueva Ventanilla Única de Construcción (VUC).

Durante la actividad, el ministro Víctor -Ito- Bisonó subrayó la importancia de construir procesos de permisología modernos de la mano con quienes ejecutan las obras en el día a día.

Eficiencia y transparencia

Bisonó explicó que el objetivo central de la institución es lograr un sistema más ágil, claro y eficiente que reduzca los tiempos de respuesta y simplifique los trámites.

“Estamos escuchando al sector y recorriendo el país porque la modernización tiene que construirse con quienes viven esos procesos. Nuestro fin es ofrecer reglas claras que brinden previsibilidad tanto a los desarrolladores como a los inversionistas”, manifestó el funcionario.

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El titular del Mivhed enfatizó que la construcción es uno de los motores económicos más dinámicos de la República Dominicana, por lo que requiere procesos funcionales que faciliten la inversión sin sacrificar la seguridad ni el cumplimiento de las normativas vigentes.

En el intercambio, los representantes de Adecla compartieron sus inquietudes y valoraron la apertura ministerial para mantener canales de conversación técnica y seguimiento conjunto en la región Este.

Durante la actividad, el ministro Víctor -Ito- Bisonó (c) junto a constructores de Punta Cana. / Fuente externa.

Nuevo marco normativo

En el marco del encuentro, se resaltó la reciente entrada en vigencia del nuevo Código de Construcción de la República Dominicana. Este instrumento normativo establece los lineamientos técnicos y regulatorios que regirán todos los proyectos de edificaciones en el territorio nacional, fortaleciendo la institucionalidad del sector.

Bisonó concluyó señalando que tanto la transformación de la permisología como el nuevo marco legal forman parte de una visión estratégica para mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar el desarrollo inmobiliario organizado.

En la actividad participaron directivos de Adecla y destacados actores del sector construcción de la zona turística de Punta Cana.