Abinader se reúne con Marco Rubio; trataron tema haitiano y las tierras raras

El presidente Luis Abinader y el secretario de Estados de los EE.UU, Marco Rubio, se estrechan las manos antes de ir a la reunión que sustuvieron en el hotel NEW YORK PALACE/Foto José de León

El presidente dominicano Luis Abinader y el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, se reunieron hoy como parte de las reuniones bilaterales durante la 80 Asamblea General de las Naciones.

El encuentro se produjo en el hotel Lotte New York Palace, ubicado Hubbard Room, 455 Madison Ave, New York, NY 10022.

El mandatario dominicano y el Secretario de Estado de los Estados Unidos no ofrecieron detalles de la conversación y sólo posaron para la prensa.

Aunque extraoficialmente se supo que el tema haitiano y las tierras raras formaron parte de lo conversado.