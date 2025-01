Abogado Julio Cury dice Bonny Cepeda no se atribuyó autoría de «Pena por ti»

Santo Domingo. El reconocido abogado Julio Cury confirmó este lunes que los representantes legales del legendario bachatero Luis Segura han interpuesto una demanda por daños y perjuicios contra el merenguero Bonny Cepeda, relacionada con la supuesta autoría del éxito musical “Pena por ti”.

Según las declaraciones de Cury, la demanda surge a raíz de una publicación en un medio digital que atribuye la composición del tema al merenguero. Sin embargo, el togado resaltó que en el LP original que contiene la canción, lanzado en formato de pasta, aparece la designación “DR” (derechos reservados) sin señalar autoría específica.

“Hay que determinar quién realmente inscribió la canción en alguna plataforma digital, ya que, al momento de publicación del LP, no se atribuyó oficialmente a Bonny Cepeda”, subrayó Cury.

También informó que, a raíz de la demanda, ellos notificaron el acto de constitución de abogados de Bonny y a eso le sigue entonces, por la parte demandante, notificar con un acto que se llama ‘A venir’, «que es la notificación a la audiencia con indicación de la fecha y el tribunal. Ese acto no lo hemos recibido”.

Bonny Cepeda

Aunque se ha fijado una audiencia para el próximo 10 de febrero, Cury afirmó que no tenían conocimiento de la misma, pero esperarán el mencionado acto procesal que formaliza la notificación de la fecha y el tribunal correspondiente.

De acuerdo con informaciones suministradas por una fuente confiable a El Nacional, la demanda fue presentada ante la Octava Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional y contempla reclamos por daños y perjuicios, así como por presunta violación al derecho de autor.

La fuente agregó que en abril de 2024 la empresa Segura Enterprise, que representa al “Papá de la Bachata”, intentó subir el tema “Pena por ti” a plataformas digitales, pero se encontró con que la canción estaba registrada a nombre de Fernando Antonio Cruz Paz, nombre real de Bonny Cepeda.

Cabe destacar que “Pena por ti”, en versión interpretada por José Lucía, formó parte del álbum “El Mandamás”, lanzado en 1983. La fuente indicó que, aunque la versión de Lucía tuvo difusión en República Dominicana, en Centro y Suramérica era Bonny Cepeda quien la interpretaba.

Luis Segura

En octubre del año pasado, Luis Segura denunció en su cuenta de Instagram que había sido víctima de “irregularidades” cometidas por personas que cambiaron la autoría de sus canciones. En esa ocasión, expresó su profunda indignación y reafirmó su compromiso de defender su legado musical, enfatizando su lucha por los derechos de “Pena por ti”. “Estoy defendiendo 60 años de carrera. Me he sentido mal porque he visto cómo mi canción ‘Pena por ti’ ha sido manipulada por alguien que consideraba un amigo”, declaró en una publicación titulada “Rompo el silencio”.

Se espera que en la audiencia programada se analicen los fundamentos legales y fácticos de la demanda para determinar la titularidad de los derechos de la emblemática canción.