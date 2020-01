WASHINGTON (AP) — El equipo legal del presidente Donald Trump afirmó el lunes que el mandatario “no hizo absolutamente nada malo” y pidió al Senado rechazar rápidamente lo que describió como una argumentación “endeble” para el juicio político en su contra.

El escrito de los abogados de Trump, presentado en momentos en que los senadores se preparan para regresar a tiempo a Washington para los argumentos iniciales, ofrece el panorama más detallado de la defensa que pretenden utilizar contra el intento demócrata de condenar al mandatario y destituirlo por sus interacciones con Ucrania.

Tiene el objetivo de contrarrestar una moción interpuesta hace dos días por representantes demócratas, en donde se resumieron semanas de declaraciones de más de una decena de testigos y que conforma la base del caso. “Todo esto es una peligrosa tergiversación de la Constitución que el Senado debería condenar rápida y rotundamente”, escribieron los abogados. “Los cargos deberían ser rechazados y el presidente debería ser absuelto de inmediato”.

El escrito de 110 páginas de la Casa Blanca se presentó mientras se llevan a cabo los últimos preparativos en el Capitolio para el juicio político. Dado que el proceso se realizará en año electoral, algunos de los mismos senadores que buscan reemplazar a Trump en la presidencia se desempeñarán como jurados. El documento tiene un tono más legal, pero aún similar a lemas de campaña.

Se basa en las afirmaciones de Trump de que no hizo nada malo y no cometió ningún crimen, aunque un juicio político no depende de una violación material de la ley sino de una definición más ambigua de “delitos y faltas graves”, como se establece en la Constitución. En medio de un mayor operativo de seguridad en el Capitolio, los fiscales de la cámara baja se abrieron paso entre los turistas que recorrían la cámara del Senado.

El equipo legal de la Casa Blanca, encabezado por Pat Cipollone y Jay Sekulow les siguieron poco después. Ambas partes fueron instruidas de mantener las puertas del recinto cerradas a turistas y prensa. Se instalaron cuatro pantallas de televisión al interior para mostrar testimonios, evidencias y posibles tuits y publicaciones en redes sociales, según una persona con conocimiento del asunto y que habló bajo condición de anonimato a fin de revelar deliberaciones internas. Los senadores se preparan para apenas el tercer juicio de este tipo en la historia del país, pero primero deben lidiar con una disputa en torno a las reglas y la posible admisión de nuevos testigos.

El equipo legal de la Casa Blanca señaló el lunes que respaldará el paquete que presente el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, incluyendo uno que les daría a ambas partes 24 horas en dos días para presentar sus argumentos. En una moción que presentaron el lunes, los fiscales de la Cámara de Representantes respondieron a la declaración de inocencia de Trump exigiendo un juicio justo en el Senado.