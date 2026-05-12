Senado sesionará este miércoles para conocer importantes proyectos

Santo Domingo.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a los miembros de la Cámara Alta a la sesión que celebrará el hemiciclo este miércoles a las 2:00 de la tarde.

Los legisladores se reunirán para conocer importantes piezas legislativas, según informó el Departamento de Prensa del Senado.

Lee también: Félix Bautista pide a Abinader tomar medidas para proteger Cordillera Central

La población dominicana espera que se conozcan importantes proyectos legislativos, entre los que figura la modificación de la Ley de Seguridad Social.

Muchos ciudadanos consideran que la ley actual otorga muchos beneficios a las administradoras de fondos de pensiones, mientras los trabajadores reciben la peor parte.