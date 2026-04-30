NUEVA YORK .- CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada que puso a su equipo arriba en el marcador y los Nacionales de Washington vencieron a los Mets 5-4 el jueves, infligiendo a los tambaleantes Nueva York su 17ª derrota en 20 juegos.

James Wood le robó un jonrón a Juan Soto con una espectacular atrapada en el muro del jardín derecho en la primera entrada, y Washington dejó a los Mets con un récord de 10-21, el peor de las Grandes Ligas.

El porcentaje de victorias de Nueva York, .323, hasta abril, es el cuarto más bajo, solo superado por los inicios de 1962 (3-13), 1964 (2-10) y 1981 (4-10).

Nueva York, que comenzó la temporada con la nómina más alta de las Grandes Ligas, de 358,4 millones de dólares, tuvo un balance de 3-6 en su serie en casa y se dirigió a California para una gira de nueve partidos.

Tras remontar un déficit de 3-0 para ponerse arriba 4-3 con un jonrón de tres carreras de MJ Melendez en la tercera entrada contra Miles Mikolas y un doblete productor de Mark Vientos en la sexta contra Mitchell Parker (1-0), los Mets perdieron un partido en el que iban ganando por décima vez este año.

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Luis García Jr. conectó un sencillo en el primer lanzamiento de la octava entrada de Luke Weaver (2-1) y Daylen Lile llegó a salvo al relevo para evitar una jugada de doble eliminación.

Abrams conectó un cambio de velocidad que se quedó colgado, a 403 pies del jardín derecho-central.

Gus Varland consiguió cuatro outs para su segundo salvamento. Retiró a Tyrone Taylor con un elevado en la octava entrada que dejó a Soto en segunda base y ponchó a Ronny Mauricio con un slider en cuenta completa para el último out con Francisco Álvarez en segunda.

Washington se puso arriba 2-0 en la primera entrada. Jorbit Vivas anotó desde primera base después de que el lanzador Freddy Peralta lanzara la pelota desviada en un batazo de regreso de Nasim Nuñez, y Nuñez anotó con un sencillo de Jacob Young. Abrams añadió una carrera impulsada con un sencillo en la tercera entrada.

Nacionales

El lanzador derecho Jake Irvin (1-3, 4.85) abrirá el viernes contra los visitantes Milwaukee y el lanzador derecho Jacob Misiorowski (1-2, 3.31).

Mets: El lanzador derecho Christian Scott (0-0, 6.75) abrirá el viernes contra los Angelinos de Los Ángeles, quienes enviarán al lanzador derecho Walbert Ureña (0-3, 4.76) al montículo.

Por .Jerry Beach