CINCINNATI.— Nathaniel Lowe conectó su quinto jonrón en seis juegos y Andrew Abbott lanzó seis entradas sólidas, lo que permitió a los Rojos de Cincinnati vencer a los Rockies de Colorado 6-4 el jueves y ganar dos de los tres partidos de la serie.

Cincinnati (20-11) ha tenido su mejor inicio de temporada en 31 partidos desde 2006. Los Rojos han ganado 20 partidos antes del 1 de mayo por primera vez en la historia de la franquicia.

El primer jonrón de la temporada de Tyler Freeman puso a los Rockies arriba 2-0 en la primera entrada. Fue su primer jonrón desde el 16 de agosto de 2025, contra los Diamondbacks.

Fue un comienzo importante para Abbott (1-2), quien registró una efectividad de 6.54 en sus primeras seis aperturas. Permitió dos carreras y cinco hits, con cinco ponches y dos bases por bolas, para obtener su primera victoria de la temporada.

El jonrón solitario de Lowe fue contra el exjugador de los Reds, Michael Lorenzen, para poner el marcador 2-1 en la segunda entrada.

Lorenzen (2-3) permitió cuatro carreras limpias y cuatro hits, incluyendo dos jonrones, en 5 1/3 entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a cinco.

Abbott contó con el apoyo de tres excelentes jugadas defensivas. En la segunda entrada, Elly De La Cruz se lanzó a su izquierda para detener a TJ Rumfield y Sal Stewart se lanzó para atrapar la línea de Kyle Karros.

En la cuarta entrada, TJ Friedl realizó una atrapada deslizándose en el centro para eliminar a Freeman.

Por . JEFF WALLNER