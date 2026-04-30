SANTO DOMINGO.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra los implicados en presuntos actos de corrupción vinculados al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados.

El tribunal rechazó la solicitud de variación de la medida de coerción al determinar que no han variado los presupuestos que justificaron la imposición de la prisión preventiva, según establece la resolución del juez Deiby Timoteo Peguero.

Además del doctor Santiago Hazim, fueron retornados al penal de Najayo, en San Cristóbal, los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.

En tanto, el procurador adjunto Wilson Camacho saludó la decisión del tribunal, al considerar que el caso de corrupción en Senasa es uno de los de mayor magnitud, debido a que atentó contra la salud de la población, especialmente de las personas de escasos recursos.

Indicó que, con relación a este proceso, las investigaciones continúan y que en los próximos días podrían ser sometidos a la justicia nuevos imputados.

En el proceso judicial del denominado caso Senasa, el Ministerio Público acusa a Santiago Marcelo Hazim Albany de encabezar una estructura criminal mediante la adulteración de documentos, reclamaciones falsas y la autorización de pagos a través de facturas simuladas.

Asimismo, la red operaba con la habilitación irregular de prestadores de salud a cambio de pagos ilícitos, el uso de empresas de carpeta y la triangulación bancaria para ocultar los fondos desviados.

Los imputados permanecen en prisión desde el 5 de diciembre de 2025, fecha en que se ejecutaron los arrestos y se solicitó la medida de coerción en su contra.