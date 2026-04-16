James Wood de los Nacionales de Washington pega un sencillo frente al pitcher Dennis Santana de los Piratas de Pittsburgh en la décima entrada el jueves 16 de abril del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)

Pittsburgh.- Los Nacionales de Washington dejaron en el terreno a los Piratas de Pittsburgh con un sencillo decisivo de James Wood en la décima entrada, que permitió anotar al venezolano Jorbit Vivas y sellar la victoria 8-7 el jueves.

El relevista Clayton Beeter (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas pese a permitir la carrera de la novena entrada que envió el juego a los extra-innings. Brandon Lowe pegó un sencillo dentro del cuadro para remolcar a Jake Mangum, a quien Beeter había dado base por bolas.

El dominicano Dennis Santana (2-1) lanzó la parte alta de la 10ma por los Piratas.

El cubano Orlando Ribalta logró su primer salvamento en las Grandes Ligas.

También te puede interesar:

Los Nacionales anotaron cuatro carreras en la parte alta de la quinta entrada. El campocorto novato Konnor Griffin cometió un error de tiro que permitió las primeras tres.

Luis García Jr. bateó un rodado para una jugada de selección y Griffin no pudo tocar la segunda a tiempo antes de hacer un tiro descontrolado a la primera base. Drew Millas, Vivas y Nasim Nuñez anotaron.

Los Piratas impugnaron el deslizamiento de Nuñez en segunda por un posible contacto ilegal, pero la decisión se mantuvo