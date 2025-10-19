Academia Deportiva Luisito Mercedes representará a RD en Colombia

Santo Domingo. – La Academia Deportiva Luisito Mercedes anunció que viajará el viernes 7 de noviembre a Cartagena de Indias, Colombia, con una delegación de jugadores de 13 a 15 años, para participar en un intercambio deportivo con el Club Deportivo de Béisbol Hermanos León.

El viaje forma parte del torneo navideño número 36 que organiza la academia, en el cual el conjunto dominicano ha sido invitado a competir en el torneo provincial de Cartagena, con la firme meta de regresar al país con un nuevo triunfo.

El presidente de la academia, Luisito Mercedes, informó que los preparativos para la participación del equipo están completados en un 85 %, y destacó el esfuerzo y la disciplina de los jóvenes peloteros, quienes durante los últimos dos meses han trabajado intensamente y realizado prácticas en distintas provincias del país.

“Nos sentimos muy orgullosos de esta delegación, que ha demostrado compromiso y entrega. Estamos seguros de que representarán con honor a la República Dominicana y que, con la ayuda de Dios, traeremos la victoria como en otras ocasiones”, expresó Mercedes.

El conjunto dominicano estará dirigido por los entrenadores Alberto Linarez y Diego Hernández, quienes tienen a su cargo la preparación técnica y táctica del equipo.

La salida de la delegación está programada para el viernes 7 de noviembre, a la 1:00 de la tarde, desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).