Santo Domingo.-Las Estrellas Orientales encabezan la tabla de posiciones del torneo de béisbol profesional dominicano, tras ganar sus primeros tres compromisos, mientras los subcampeones Tigres de Licey les siguen de cerca con marca de 2 y 0, a medio juego de la cima.

El tercer lugar lo ocupan las Águilas Cibaeñas, con marca de dos victorias y una derrota, mientras Gigantes del Cibao ocupan el cuarto puesto del béisbol local, con 0 y 1.

Los Toros del Este marchan quinto, con 1 y 3, y los campeones Leones del Escogido están en la cola, con cero victorias y tres derrotas.

El inicio de la temporada se ha visto afectado por el mal tiempo, debido a que varios partidos han sido pospuesto por causa de la lluvia.