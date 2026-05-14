Presidente del Senado pide no politizar acuerdo sobre deportados

Santo Domingo.- El presidente del Senado defendió este jueves el acuerdo migratorio suscrito entre el Gobierno y Estados Unidos, y pidió a la oposición que no utilice el tema para tratar de sacar provecho político.

Ricardo de los Santos aseguró que el convenio “se ajusta estrictamente al marco legal vigente y no vulnera la soberanía del país”.

Indicó que, aunque la sociedad demanda más detalles sobre el pacto, hay garantía de que las normas constitucionales permanecerán intactas.

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«Queremos que se entienda que en ninguna circunstancia nuestras normas establecidas en la Constitución están siendo violadas. Hacemos un llamado a no utilizar este tema como capital político», exhortó.

Calificó la migración irregular como un «fenómeno global» que requiere soluciones responsables.

Asimismo, consideró que cualquier ciudadano extranjero en territorio dominicano debe regularizar su estatus, conforme a las leyes nacionales.

De los Santos habló del tema en el X Desayuno Nacional de Oración, donde anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley que busca contribuir a enfrentar la amenaza del uso de drogas sintéticas en el país.

A la actividad asistieron los senadores Omar Fernández, Moisés Ayala, Lía Ynocencia Díaz de Díaz y Aracelis Villanueva.

Además, Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), el embajador Raslan Abu Rukun, más los reverendos Reinaldo Aquino y Milcíades Franjul.