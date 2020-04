Adocco reclama la renuncia de los miembros de JCE

- Publicidad -

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) pidió hoy a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) presentar su renuncia irrevocable ante el Senado de la República, por el fracaso de las elecciones municipales.

La entidad dijo que la suspensión de los comicios pudo haber ocasionado una desestabilización a la institucionalidad del país, lo que no ocurrió por la actitud reflexiva de los partidos, sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil.

“Lo ocurrido pudo ser evitado, si el presidente del organismo comicial, no hubiese insistido en la compra de equipos para la automatización del sufragio, por lo que se invirtieron más de 15 millones de dólares, así como la designación del director de informática, que había sido separado de la misma por el pasado presidente de la Junta, Roberto Rosario, por incompetente, de lo que tenía Julio Cesar Castaños Guzmán, conocimiento”, declaró Adocco.

Sostuvo que los informes presentados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) establecen que las suspendidas elecciones fueron el resultado de la falta de gestión, lo que necesariamente debe recaer en sus máximos representantes, no en simples subalternos.

“Los miembros de la Junta Central Electoral tienen responsabilidad en lo ocurrido, ya que de acuerdo al informe técnico, en el proceso de pruebas de los equipos se habían detectado las fallas, que no fueron del día del montaje, pudiendo estos disponer con el consentimiento de los actores del proceso, la utilización del voto manual, como en efecto por su ineptitud, tuvo finalmente que emplearse en las elecciones del pasado mes de marzo, donde nuevamente tuvo que hacerse una inversión por más de 5 mil millones de pesos, a costa del pueblo dominicano”, manifestó la entidad.