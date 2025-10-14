Santo Domingo– La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) y el Banco Popular Dominicano felicitaron al ministro de Turismo, David Collado, tras recibir el reconocimiento de ONU Turismo, organismo adscrito a las Naciones Unidas, que lo distinguió como “Ministro de las Américas” por su liderazgo visionario y su papel transformador en el sector turístico.

En nombre de Adompretur, la presidenta Sarah Hernández expresó:

“Creemos muy merecida la distinción, tomando en cuenta los resultados alcanzados durante su gestión. En los últimos cinco años, la República Dominicana ha recibido más de 40 millones de turistas, cifra que refleja el trabajo, la visión y la constancia del ministro Collado para mantener al país como destino líder en la región”.

Según datos de ONU Turismo, en 2024, la República Dominicana se consolidó como el principal destino del Caribe y el tercero de toda América, solo detrás de Estados Unidos y Canadá. Este crecimiento sostenido en la llegada de visitantes ha sido un pilar del impulso económico del país en los últimos años.

Quizas te interese: Análisis de la Comunicación Judicial: encuentro clave en RD

Sarah Hernández destacó además el empeño del ministro en mejorar las infraestructuras turísticas y diversificar la oferta, cumpliendo con las directrices del presidente Luis Abinader. “Collado ha sabido conectar la gestión pública con el sector privado, y eso ha sido clave para los resultados”, afirmó.

Por su parte, el Banco Popular, a través de su presidente ejecutivo Christopher Paniagua, también felicitó al funcionario, resaltando que su gestión “se ha caracterizado por claridad de metas, ejecución y resultados”, traduciéndose en más visitantes, más inversión y más oportunidades para miles de dominicanos. Paniagua destacó la coordinación entre el sector público y privado como factor clave para consolidar al turismo como motor de desarrollo y empleo formal en todo el territorio nacional.

Durante la ceremonia de entrega de la distinción, la secretaria ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, reconoció la capacidad de gestión y visión estratégica del ministro Collado, afirmando que “su trabajo ha puesto a la República Dominicana en el mapa como ejemplo de liderazgo turístico en América Latina”.

Hernández informó que este jueves la delegación de ONU Turismo y directivos de Adompretur sostendrán una reunión para conocer los planes del organismo y los proyectos que la entidad periodística ha estado desarrollando.

El Banco Popular, como líder histórico en financiamiento al turismo dominicano, reiteró su compromiso de continuar respaldando iniciativas que impulsen la competitividad del destino y generen bienestar en las comunidades y en la sociedad dominicana. Paniagua enfatizó: