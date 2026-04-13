La actividad fue realizada con la presencia del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps

Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inauguró hoy la plenaria del Primer Congreso Pedagógico 2026 con denuncias sobre el deterioro del clima escolar “caracterizado por violencia, acoso e indisciplina” y una sobrepoblación de estudiantes en las aulas que supera los estándares pedagógicos recomendados.

Eduardo Hidalgo, presidente del gremio de maestros, afirmó que, durante la plenaria del congreso, los 110,000 educadores participantes expresaron que esa situación “representa un desafío crítico para el cual la formación docente inicial y continua resulta manifiestamente insuficiente”.

Hidalgo pronunció el discurso central del cónclave, que inició pasadas las 9:00 de la mañana, en el hotel Crowne Plaza, en la capital, con la asistencia del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, docentes, especialistas nacionales e internacional y representantes de todos los niveles del sector educativo.

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Las jornadas del congreso se desarrollan en el territorio nacional desde el 18 de marzo y para las mismas se registraron 75,000 docentes, de todos los niveles de la enseñanza gubernamental.

Participan en el cónclave maestros de las 164 seccionales de la ADP, que abarca los centros educativos de las 32 provincias, con el lema “La educación pensada desde el magisterio”.

Los educadores reportan sentirse desprotegidos institucionalmente y carentes de competencias específicas para la gestión de conflictos y la educación socioemocional, precisó Hidalgo, durante la actividad que coincide con la celebración del 56 aniversario de la ADP.

“Los más de 110 mil maestros y maestras que participaron en esas jornadas se expresaron con libertad y, en un ejercicio democrático, hablaron alto, muy alto”, indicó Hidalgo.

Preocupaciones colectivas

Esas posiciones, preocupaciones, propuestas y argumentaciones colectivas del magisterio nacional servirán de base al trabajo de esta plenaria, que en su conjunto deberá producir las conclusiones que serán dadas a conocer mediante resoluciones.

Hidalgo dijo que la sobrepoblación de estudiantes en las aulas es el factor más recurrentemente mencionado por los maestros y aseguró que éste “impide los aprendizajes esperados, configurando un escenario donde la atención individualizada y la gestión efectiva del aula se tornan prácticamente imposibles.

“Los docentes reportan grupos de estudiantes que superan sistemáticamente los estándares pedagógicos recomendados, limitando severamente sus posibilidades de implementar metodologías activas”.

“Las secuencias didácticas generan una tensión permanente entre estructura curricular y autonomía docente, siendo percibidas simultáneamente como herramientas organizadoras útiles y como instrumentos rígidos que limitan la creatividad pedagógica”, precisó el presidente adepeista.

Agregó que “los maestros valoran la orientación que proporcionan, pero critican su aplicación mecánica y su desconexión con las realidades contextuales específicas de cada centro educativo”.