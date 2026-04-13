Santo Domingo.-Los aumentos de sueldos entre el 7 y el 32 % que recibirán en junio de este año los maestros públicos será retroactivo a un año, reveló hoy la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo.

Se trata de los incentivos que recibirán los profesores como resultado de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) que realiza el Ministerio de Educación.

El ministro de Educación, Luis De Camps, junto al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo./Foto de archivo

“La orientación del Comité Ejecutivo Nacional es que en junio se pondrán los incentivos de la evaluación, porque el Ministerio de Educación y la Comisión de la ADP ya tienen todo listos para antes del 30 de junio los docentes tengan sus incentivos, con el retroactivos a 12 meses”, manifestó el sindicato.

“En el mes de junio ocurrirá esto. Es oficial”, precisó Hidalgo.

“Es el mejor regalo que se le puede dar a los docentes del país”, expresó.

Los maestros que en la Evaluación de Desempeño obtengan una puntuación de 91 puntos o más, recibirán sus salarios aumentados en un 32%.

. Entre 83 y 90 puntos, el incremento será del 28% y aquellos con puntuaciones entre 76 y 82, el incremento salarial será 24%.

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Para los maestros con puntuaciones entre 70 y 75 puntos, habrá un incremento de sueldos del 17 % y aquellos que estén por debajo de esa puntuación sus ingresos crecerán solo un 7%.

“La Evaluación del Desempeño Docente entró en su etapa decisiva con el inicio de la quinta fase del proceso.

La quinta etapa de la Evaluación de Desempeño comenzará el 20 de abril y se extenderá hasta el 25 de abril, período en el que los docentes deberán completar la prueba de rendimiento profesional.

La evaluación se realizará mediante un examen computarizado con una duración aproximada de 45 minutos, que se aplicará en centros de informática habilitados para tales fines en todo el país.

Facilidades

Los incentivos por Evaluación de Desempeño también beneficiará a directores de escuelas, coordinadores pedagógicos, orientadores, psicólogos, técnicos docentes, dinamizadores Tecnología de la Información y personal bibliotecario.

Para facilitar la participación, se organizarán cuatro tandas diarias: de 8:00 a 10:00 de la mañana, de 10:00 a 12:00 del mediodía, de 12:00 a 2:00 de la tarde y de 2:00 a 4:00 de la tarde.

El dirigente gremial, aseveró que la prueba de rendimiento profesional está basada en los estándares del sistema educativo, el conocimiento del currículo y las dimensiones del conocimiento docente.

“Cada participante deberá seleccionar las respuestas que reflejen con mayor precisión su práctica profesional.

Posteriormente, a partir del 27 de abril, iniciará la sexta etapa del proceso, correspondiente a la observación de clases, comenzando con los docentes del nivel inicial. Esta decisión responde a que los estudiantes de ese nivel culminan antes el calendario escolar”.