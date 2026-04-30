El psiquiatra Héctor Guerrero Heredia consideró que el grave problema del tránsito en el país ha dejado de ser un asunto meramente vial para convertirse en la manifestación más directa de la falta de estructura estatal, de ley y de orden que afecta a la nación.

“El problema del tránsito en República Dominicana es, posiblemente, la forma más directa de palpar la falta de estructura estatal, de ley y de orden. Un régimen de consecuencia que no existe en una población con un nivel educacional bajo”, expuso el especialista de la conducta humana.

Guerrero Heredia expresó que el libertinaje del tránsito nacional no es la causa del problema, sino la consecuencia de la desestructuración del régimen de consecuencia y legal.

“Eso es para mí, ¿no?, es la parte principal. Tan delincuente es el motoconchista que se mete en rojo y va por las aceras y en contravía, como la señora en la yipeta que bloquea una intersección de una calle impidiendo que fluya el tránsito”, externó.

Psiquiatra

“En consecuencia, es igual el motoconchista que la señora de la yipeta; lo que pasa es que los motoconchistas son 3.8 millones y entonces nosotros les echamos la culpa. Eso es parte también de la nueva derecha popular: la idea de que el pobre tiene la culpa del problema y es el delincuente”, expuso al conversar con El Nacional el psiquiatra.

En tal sentido, el connotado psiquiatra entiende que se trata de un problema bien complicado. Afirmó que es un fenómeno multifactorial basado en tres causas elementales: régimen de consecuencia, falta de educación vial y la ausencia de ética y moral, tras considerar que la solución a largo plazo no es rentable.

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“La solución tiene que ser a corto plazo y tiene que ser con mano dura, un régimen de multas, un régimen de consecuencia inmediato. Entonces, eso sería lo que mejoraría sustancialmente el problema a corto plazo”.

Cree prudente comenzar a hacer un ejercicio estilo Nayib Bukele en el tránsito; posteriormente, la educación vial y mano dura que regule, en los próximos tres a seis meses, el problema de los motores y de los vehículos de cuatro gomas.